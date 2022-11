Napoli | infortunio Kim | è allarme possibile stiramento al polpaccio La situazione

(Di lunedì 28 novembre 2022) Alscatta l’Kim, il difensore ha subito undurante la sfida tra Corea del Sud e Uruguay al Mondiale in Qatar. Secondo quanto riferisce Il Mattino il giocatore è in dubbio per la sfida con il Ghana prevista per oggi. Kim si è infortunato durante la sfida con l’Uruguay in cui c’è stato un problema al, zona delicata che può creare diversi problemi se non trattato bene. Si parla addirittura di Mondiale a rischio per il giocatore che ha poche chance di giocare con il Ghana oggi. Anche il commissario tecnico della Corea del Sud Paulo Bento ha spiegato in conferenza stampa che le condizioni del difensore delnon sono ottimali. Il quotidiano partenopeo riferisce di uno scambio di messaggi tra Kim e Raffaele Canonico, a capo dell’equipe medica del ...

1 Grande protagonista nei primi mesi con la maglia del Napoli, oggi Kim Min - jae è pronto a dare tutto in Qatar per arrivare più in fondo possibile ai Mondiali con la sua Corea del Sud. Eppure alla prima gara contro l'Uruguay ha riscontrato un problema. C'è preoccupazione in casa Napoli per le condizioni di Kim. Si è fatto male durante il Mondiale, ora arriva la rivelazione dal Qatar.