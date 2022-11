Napoli | il patto di sangue tra affiliati del clan | “Se mi pento uccidi mia sorella”

ilmattino.it

Il costo dell'energia ha impattato per la gran parte della quota ricevuta per ilper, pari a 56 milioni di euro. La seconda voce importante della spesa ordinaria, che pesa per 1,6 ...La risposta: 'Per ilavrei fatto una eccezione" . Una risposta sincera, simile a quella che ... nel senso letterale, etimologico della parola: elementi di unche tutti dovrebbero ... Patto per Napoli, Baretta: «Irpef più alta da gennaio e stretta sugli evasori della tassa di soggiorno» I boss del clan Minichini-Schisa di Napoli Est avrebbero stretto un patto di sangue: se uno di loro si fosse pentito, l’altro gli avrebbe ...Nel 2015 aveva stipulato un patto di sangue Tommaso Schisa , collaboratore di giustizia finito nel mirino del suo clan per essersi pentito: è lui stesso a ...