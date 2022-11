MOVIOLA – Brasile-Svizzera | gol di Vinicius annullato per fuorigioco VIDEO

(Di lunedì 28 novembre 2022) Ilpassa in vantaggio, anzi no. Nel match contro la, valevole per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022, i verdeoro trovano la rete dell’1-0 grazie aJr. che si invola verso l’area di rigore avversaria indisturbato e batte Sommer con un tocco preciso all’angolino. Ma il Var annulla il gol per una posizione diad inizio azione di Richarlison che è entrato in possesso di palla in evidente. In alto ildel gol. SportFace.

Allo Stadium 974 il match valido per la seconda giornata dei Mondiali trae Svizzera: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Allo Stadium 974 va in scena il match per la seconda giornata dei Mondiale in Qatar trae ...L'episodio chiave del match valido per la seconda giornata dei Mondiali tra le due Nazionali:Svizzera L'episodio chiave delladel match trae Svizzera, valido per la seconda giornata del Mondiale di Qatar 2022. Arbitro sarà lil salvadoregno Ivàn Barton. L'...Commenti esclusivi, momenti salienti, moviola, cronaca del match Brasile-Svizzera in diretta dal prepartita al risultato finale. Lunedì 28 novembre ...Allo Stadium 974 il match valido per la seconda giornata dei Mondiali tra Brasile e Svizzera: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo ...