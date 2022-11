Mosca | sì alla mediazione del Vaticano ma attacca il Papa per le parole sui ceceni | «Perversione della verità»

Leggi su open.online

(Di lunedì 28 novembre 2022) «Ledelsulla crudeltà dei buriati e deinon sono più russofobia, ma una». A dirlo è il portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova che citata dall’agenzia Tass commenta le dichiarazioni rilasciate daFrancesco in un’intervistarivista America. Il Pontefice ha definito come «i più crudeli» quelli che sono «Russia ma non sonotradizione russa, come i, i buriati e cosi via».che hanno provocato una dura reazione da parte di Zakharova. «Negli anni ’90 e all’inizio del millennio ci dicevano esattamente il contrario», ha continuato la portavoce durante una tavola rotonda presso il Consiglio ...