(Di lunedì 28 novembre 2022) La Russia ha accolto con favore le iniziative di alcuni Stati, tra i quali il, di fornire una sede per i negoziati con l'; tuttavia, tali proposte non possono essere utilizzate "nella ...

La Russia ha accolto con favore le iniziative di alcuni Stati, tra i quali il Vaticano, di fornire una sede per i negoziati con l'Ucraina; tuttavia, tali proposte non possono essere utilizzate "nella ......il campo a varie suggestioni e ipotesi. Inclusa quella di cambio politico a Minsk sul quale il Cremlino starebbe facendo pressione per convincere la Bielorussia a sfondare in Ucraina. Mosca apre al Vaticano ma accusa Kiev: "La posizione dell'Ucraina rende impossibili i colloqui" Il "ministro degli Esteri" della Santa Sede: "Il dialogo richiede coraggio e impegno" Monsignor Paul Richard Gallagher, lei è Segretario per i Rapporti con gli Stati, il «ministro degli esteri» del Va ...Nel giorno della scomparsa di Vladimir Makei, un centro studi americano pubblica un dossier secondo cui Putin vorrebbe spingere Minsk a intervenire direttamente con le sue truppe al fianco di Mosca in ...