(Di lunedì 28 novembre 2022) “Che cos’è la?” uno scrittore geniale come Alberto, che oggi avrebbe compiuto ben 115 anni, lo ha provato a spiegare nel suo celebre libro. Mentre il boom economico e il culto del consumismo prendevano piede nell’Italia degli Anni Sessanta,osservando i cambiamenti in corso nella, aveva intravisto nellail male. Capace di affliggere l’uomo di oggi e di domani, immerso e ammaliato dalla filosofia e l’etica borghese. Laè descritta da Albertocome una trappola, la gabbia dell’uomo moderno occidentale che in un attimo sembra possedere tutto, e l’attimo dopo si sente vuoto e senza entusiasmo nei confronti della vita e della realtà. Dallasi fugge, dallasi cerca una cura, e alle ...

Velvet Mag

Alberto. Per quante cose tu sappia, per quante cose tu pensi, per quanto tu ordisca e trami ... Diventa una. Anais Nin. Ci sono solo due cose che un uomo e una donna possono fare in un ...Un posto centrale è occupato proprio dall' opera omnia di. A differenza della maggior parte dei critici, ho amato poco Gli indifferenti , Lae i racconti romani, mentre ho preferito i ... Moravia e “la noia”: siamo ancora una società di annoiati