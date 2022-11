Monza | Galliani | «Palladino ha cambiato la squadra»

(Di lunedì 28 novembre 2022) Adrianosi goda ildi: «Abbiamo fatto 15 punti, sarebbe il sesto posto in classifica, ma non diciamo niente» Interventuto su Sky Sport, l’ad del, Adriano, ha parlato di Raffaelee su come il cambio di allenatore abbia aiutato i brianzoli. Di seguito le sue parole. «Con l’arrivo dilaè cambiata completamente e i giocatori sono gli stessi. Ètutto, abbiamo fatto molto bene, abbiamo fatto 15 punti, sarebbe il sesto posto in classifica, ma non diciamo niente: il 4 gennaio inizia il campionato di ‘clausura’, in quello di ‘apertura’ siamo salvi, speriamo di esserlo anche alla fine». L'articolo proviene da Calcio News 24.

