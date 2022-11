Mondiali | una squadra rischia il caos durante la gara

Per gli amanti delle statistiche, c'è poi da segnalare che la Corea del Sud non ha mai trovato il successo nella seconda partita della fase a gironi nelle precedenti 10 partecipazioni inrassegna iridata e, tra l'altro, nelle ultime tre occasioni sono arrivate altrettante sconfitte contro Argentina (nel 2010), Algeria (2014) e Messico (2018).Un impegno da prendere con le pinze,sorta di prova di maturità per la squadra di Tite,delle grandi favorite per la vittoria. Foto: LapresseI precedenti ai Mondiali sono abbastanza sorprendenti per queste due squadre: due partite e due pareggi, uno nel 1950 proprio in Brasile e uno nell'ultima edizione in Russia. Stessa lingua del Brasile ...Durante i Mondiali in Qatar 2022, una squadra ha rischiato grosso ed ha causato un vero e proprio caos nel match.