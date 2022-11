Agenzia ANSA

Inghilterra vicina agli ottavi di finale, scopri il pronostico La Nazionale allenata da Garethparte con i favori del pronostico. All' Inghilterra basta un pareggio per passare il turno ..."Sta bene, nonostante le botte che ha preso - dice- . Tutti dicevano che aveva problemi a una caviglia, invece era il piede. Credo che sia disponibile, e in un torneo come inon è ... Mondiali: Southgate, tra Inghilterra e Galles sempre rivalità - Calcio Il ct inglese ha parlato in conferenza stampa insieme a Jordan Henderson nella vigilia del match decisivo per il passaggio agli ottavi di finale in Qatar ...Il ct inglese ha parlato in conferenza stampa insieme a Jordan Henderson nella vigilia del match decisivo per il passaggio agli ottavi di finale in Qatar ...