Mondiali Qatar | Bruno Fernandes trascina il Portogallo agli ottavi

(Di lunedì 28 novembre 2022) Si è appena conclusa un nuova giornata di sfide aidel2022. A sfidarsi in campo questa sera sono stati ildi Cristiano Ronaldo e l’Uruguay di Cavani. A spuntarla è stata la squadra portoghese grazie ad una splendida doppietta di: la prima rete è arrivata al 54? con un tiro cross finito in porta, la seconda, invece, al 90+3? con un calcio di rigore. Ilvola quindidi finale, mentre l’Urugay si giocherà il passaggio nell’ultimo match della fase a gironi. L'articolo CalcioWeb.

