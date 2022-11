Mondiali Qatar 2022 | tifosi locali rispondono alla Germania | mostrata la foto di Ozil

(Di lunedì 28 novembre 2022) La protesta della, che prima dell’esordio incontro il Giappone si è portata la mano davantibocca, non è andata giù ai. Alcune persone hanno infatti risposto per le rime, esibendo sugli spalti dell’Al Bayt Stadium ledi Mesut. Quest’ultimo, in passato, aveva infatti accusato la federazione tedesca ed idi razzismo.aveva radici turche in quanto figlio di immigrati e non si era sentito accolto nella Nazionale, al punto da dichiarare: “Quando vinciamo sono tedesco, mentre quando perdiamo sono un immigrato“. Complice la debacle aidel 2018, il calciatore aveva finito addirittura per lasciare la Nazionale. I...

