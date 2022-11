Mondiali Qatar 2022 | Ecuador-Senegal | le quote

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 28 novembre 2022) (Adnkronos) –favorito nellecontro ilper il match in programma domani per la terza giornata del Gruppo A dei. Dopo la convincente vittoria ottenuta contro illo scorso turno, ilaffronta l’in una sorta di scontro diretto per l’accesso agli ottavi di finale. I sudamericani devono difendere un vantaggio di un punto sugli africani e partono avanti anche nelledi 888sport.it che per domani vedono a 2,43 il successo di Valencia e compagni contro il 3,25 degli uomini di Cissé. Fissato invece a 3,15 il pareggio finale. Partita bloccata in quota con l’Under 2.5, a 1.57, favorito su un match con almeno tre gol visto a 2,45. In assenza del leader Manè, Cissé si affida ancora a ...