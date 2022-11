Mondiali Qatar 2022 | Brasile - Svizzera 1 - 0 | Casemiro regala ai verdeoro gli ottavi

RaiNews

Sudamericani qualificati, ma che fatica contro gli elvetici, stesi solo dallo splendido gol del centrocampista del Manchester ...LUSAIL () - Il Portogallo di Cristiano Ronaldo dopo la vittoria all'esordio per 3 - 2 sul Ghana vuole fare il bis e blindare la qualificazione agli ottavi di finale, lanciandosi in testa al gruppo H. ... Mondiali in Qatar: in campo Portogallo - Uruguay. Segui la diretta streaming - Portogallo - Uruguay, la diretta streaming - Portogallo - Uruguay, la diretta streaming Condividi questo articolo:Lusail, 28 nov. – (Adnkronos) – Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Portogallo e Uruguay, in campo alle 20 al Lusail Stadium nell’ultimo match di giornata ai mon ...Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti preoccupato per le ultime notizie provenienti dal Mondiale in Qatar Le ultime notizie provenienti dal Mondiale in Qatar non sono del tutto tranquillizzanti per ...