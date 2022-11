Mondiali Qatar 2022 | Adani sulla sua telecronaca | “Ha parlato Messi | io ho solo trasferito”

(Di lunedì 28 novembre 2022) Daniele, impegnato per idicome commentatore tecnico per la Rai, haall’Adnkronos della sua tanto discussadurante Argentina-co. L’ex calciatore non è entrato nel dettaglio ed ha sorvolato sui commenti dei telespettatori: “Commentimia? Non rilascio interviste, grazie. Ha, io ho“. Così, criticato da molti per unasopra le righe ma apprezzato da altri per “un’esultanza” passionale. SportFace.

Nella lunga tradizione di confronti tra Spagna e Germania non è quello di stasera quello più importante. Avrebbe potuto esserlo in caso di sconfitta tedesca ed eliminazione più che probabile, ma non ...Croazia in scioltezza sul Canada che saluta ilIl club statunitense confida che la superstar argentina sottoscriva il contratto dopo i Mondiali qui in Qatar". Lo scrive l'edizione online del 'Times', secondo cui la franchigia calcistica della ...In tribuna, non a caso, stasera in Qatar c’era Puyol, eroe decisivo di quella gara. Materia per riflettere storicamente le due nazionali ne hanno comunque. Perché l’1-1 di stasera ricorda decisamente ...