Mondiali | Onana lascia il Qatar | il motivo della clamorosa decisione

Il Camerun annuncia la formazione titolare per la partita contro la Serbia , secondo impegno della squadra africana aiin Qatar . E in porta non c'è Andre: tra i pali figura Devis Epassy , che gioca nell' Abha in Arabia Saudita. Cosa è successo Le notizie che arrivano dalla federazione camerunense, ...Gara tutta in panchina per Vlahovic, mentre, portiere del Camerun e dell'Inter, è stato escluso per motivi ...Mondiali Qatar – Il Napoli di Anguissa pareggia 3-3 contro la Serbia. Sei gol tra Camerun e Serbia nella 2^ giornata del girone G. Sblocca il risultato Castelletto, nel recupero del primo tempo paregg ...Sotto 3-1, il Camerun agguanta il pareggio con una clamorosa rimonta grazie alle reti di Aboubakar e Choupo-Moting ...