Mondiali | in Iran liberati oltre 700 detenuti dopo la vittoria della nazionale | c’è anche il calciatore Ghafouri

(Di lunedì 28 novembre 2022)700sono stati rilasciati dalle carceriianeche ladi calcio ha vinto la sua prima partita durante iin corso in Qatar. Ladell’contro il Galles per 2 a 0, il 25 novembre scorso, ha convinto il capomagistraturaiana, Hojjat-ul-Islam wa-Muslimin Gholamhossein Mohseni Ajei, a emettere l’ordine speciale di liberare i prigionieri dalle carceri di 12 diverse province dell’. Tra le persone che hanno ricevuto l’amnistia legale, ci sonoalcuni manifestati arrestati durante le proteste degli ultimi mesi per i diritti delle donne in, cominciatela morte di Mahsa Amini in ...

