Mondiali | il Qatar non vuole la fascia arcobaleno | “Messaggio molto divisivo per il mondo islamico”

(Di lunedì 28 novembre 2022) Ladella campagna “One Love” a sostegno dei diritti della comunità Lgbtq+ è un “” verso ile arabo. Parola del capo del comitato organizzatore deiin, Hassan Al-Thawadi. La Fifa aveva parlato di una scelta in linea con il suo regolamento, quando aveva deciso di punire anche con l’ammonizione – oltre alla multa – tutti i capitani che fossero scesi in campo con la. Era chiaro a tutti però che l’intransigenza dell’organo di governo del pallone presieduto da Gianni Infantino fosse legato alle volontà del Paese organizzatore dei, il. E le parole di Al-Thawadi a Talksport ...

Corea del Sud - Ghana 2 - 3 (0 - 2) in una partita della seconda giornata del gruppo H aidi calcio ingiocata allo Stadio Città dell'istruzione di Doha: COREA DEL SUD (4 - 2 - 3 - 1): Kim Seong - Gyu, Kim Moon - Hwan, Kim Min - Jae (47' st Kwon Kyung - Won), Kim Young - ...Tra questi nel Brasile tra i protagonisti c'è anche Alex Sandro, ancora titolare e positivo La Juventus è la squadra italiana maggiormente rappresentata al Mondiale inper ciò che concerne il ...Pep Guardiola diceva che per la sua tattica 'il centravanti è lo spazio' , ma in questa stagione si è smentito, e per ambire a quei ...Luis Suarez, attaccante della Nazionale uruguaiana, ha un passato da meccanico, quando, da bambino, aiutava la famiglia in difficoltà economiche.