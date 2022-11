Mondiali 2022 | oggi tornano in campo Brasile e Portogallo | Calendario partite | diretta tv | risultati e ascolti

Qatar: le partite e le news di oggi L'Africa ha il mal di Mondiale, tanti talenti ma poche vittorie Schede - Perché recuperi record - Cos'è il fuorigioco semiautomatico Chi tifare e ...A partire dalle 11, in programma 4 match Oggi, lunedì 28 novembre, sono in programma 4 partite aidi calcio di Qatar. Ecco come seguire i match in tv: Ore 11:00 - Gruppo G: Camerun - Serbia (Rai 2, streaming su RaiPlay); Ore 14:00 - Gruppo H: Corea del Sud - Ghana (Rai 2, streaming ...MONDIALI 2022 - Una notizia abbastanza clamorosa arriva a pochi minuti dal via della prima partita di oggi, lunedì 28 novembre: il portiere del Camerun (e dell'Inter) André Onana non sarà al via del ...Tantisisme persone sono state truffate pensando di aver trovato un canale in streaming che trasmettesse i Mondiali di Qatar 2022.