Mondiale 2022 | bene Brasile e Ghana | il riepilogo

Leggi su seriea24

(Di lunedì 28 novembre 2022)- Nella giornata di oggi è continuato il, ben quattro sfide in programma per continuare la competizione in Qatar. Nella giornata di ieri il Marocco di Ziyech ha battuto a sorpresa, il Belgio di De Bruyne per 2-0. Continua ilcon molte sorprese nella giornata di oggi. Nella giornata di ieri, la sfida tra Spagna e Germania è terminata 1-1, grazie alle reti di Morata e Fullkrug. Di seguito, ecco ildelle 4 partite di oggi, con le seguenti classifiche: GIRONE G: La seconda giornata del Girone G è stata inaugurata dalla sfida tra Camerun e Serbia, giocata alle ore 11:00 di stamane. Sfida rocambolesca che è finita per 3-3: il Camerun l’ha sbloccata subito con Castelletto, a fine primo tempo rete di Zivkovic e Milinkovic che porta il ...