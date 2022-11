Minestrone | avete mai provato quello napoletano? Ecco la gustosa ricetta

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 28 novembre 2022) Ilè il piatto perfetto per i mesi più freddi dell'anno. In questo articolo vi proponiamo una versione piùe al 100% napoletana! Con l'arrivo della stagione più fredda dell'anno, nelle case italiane si iniziano a mangiare zuppe, brodi e minestre a volontà. Uno dei piatti più consumati in questo periodo è, sicuramente, il. Esistono tantissime varianti alladel: ogni famiglia italiana ha, infatti, unadiversa, se non anche di più! Qui potrete leggere ladel: si tratta di una versione piùdella classica minestra di verdure che piacerà di sicuro a tutti. Laè tratta dal sito della rivista Donna ...