Minacce alla Meloni | “Ti mangiamo il cuore” Le femministe non si scusano | “Corteo libero…”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 28 novembre 2022) Non si dissociano, non si, ma soprattutto non s’incazzano. Leche sabato hanno sfilato in, a Roma, scandendo slogan truculenti contro Giorgiaed esponendo striscioni violentissimi, come “, fascista ti mangio il”, “fascista, sei la prima della lista”, oggi sulle pagine del Corriere della Sera si limitano a dire che quegli striscioni non erano i loro, ma ilera aperto, libero, e chiunque poteva esporre quello che voleva. Le attiviste di “Non Una di Meno”, con una bella faccia tosta, oggi fanno le “distratte…”. Le stesse che avevano denunciato le molestie di massa aldegli alpini di Rimini di due anni fa, salvo poi scoprire che si trattava di una bufala, come accertato ...