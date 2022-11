Milano | Max30 | Pezzali tre giorni al Forum con tutto esaurito

Infatti, sul disegno di come sarà il, 'la struttura rimane sostanzialmente immutata rispetto ... Dopo, sarà a Roma al Palazzo dello Sport (8 e 9 dicembre) e in giro per l'Italia, fino alla ...Parte dalla Vitrifrigo Arena di Pesaro il '', il tour nei Palasport 2022/2023 di Max Pezzali. Tra i cantautori più amati del panorama ...Arena - (DATA ZERO) Lunedì 28 novembre 2022 -@...PESARO - Partirà questa sera alle 21 dalla Vitrifrigo Arena di Pesaro l’attesissimo tour invernale di Max Pezzali nei palasport, intitolato “MAX30”, prodotto ...Al via MAX30, il tour nei Palasport 2022/2023 di Max Pezzali. In partenza sabato 26 novembre dalla Vitrifrigo Arena di Pesaro.