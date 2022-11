Milano | inaugurata la nuova linea M4 alla presenza del Ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini Fotogallery

... il proprietario della casa - simbolo della tragedia: 'Davanti a noi c'era il baratro, surreale' frana casamicciola Alluvione Ischia, decine di case colpite Taglio del nastro Ala ...... il proprietario della casa - simbolo della tragedia: 'Davanti a noi c'era il baratro, surreale' frana casamicciola Alluvione Ischia, decine di case colpite Taglio del nastro Ala ...Diego Galli, Direttore Generale di INWIT: “Infrastrutture di connettività avanzate per la città di Milano e per i suoi turisti”.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...