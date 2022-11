Milano batte i denti | arriva il Piano freddo per aiutare i senzatetto

(Di lunedì 28 novembre 2022) Riparte il, in vista delle minime che si abbasseranno da giovedì e previsione gelo. Sono 720 i posti letto nei dormitori pubblici e altri 200 sono attivabili nel corso dell'inverno, in ...

Tuttosport

Per la prima volta quest'anno verrà offerto anche il vaccino antinfluenzale, così da far fronte al picco influenzale che sta colpendoe tutta la Lombardia. CAMPER E ZUPPA S'intensifica anche ...Casalmaggiore si è resa protagonista di una spettacolare rimonta contro Vallefoglia : sotto 0 - 2 e 23 - 24, le lombarde hanno annullato un match point e hanno vinto al tie - break. Le ragazze in rosa ... Milano batte Chieri ed è seconda, Cuneo vince il derby Riparte il Piano freddo, in vista delle minime che si abbasseranno da giovedì e previsione gelo. Sono 720 i posti letto nei dormitori pubblici e altri 200 sono attivabili nel ...La Sir Safety batte in quattro set Cisterna (25-15, 18-25, 25-20, 25-22) e fa 10 su 10. Nella Serie A1 femminile, invece, Milano si conferma l'anti Conegliano: la Vero Volley stende in quattro set ...