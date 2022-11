Pianeta Milan

Preoccupazione in casaper le condizioni del difensore danese Simon, che da molto tempo è alle prese con infortuni. Tra i calciatori delattualmente impegnati al Mondiale 2022 in Qatar spicca Simon. ...Idem Theo Hernandez, garanzia nele anche al Mondiale, come Szczesny, fondamentale contro l'... Persino Simon, capitano e leader indiscusso della Danimarca, viene lasciato in panchina nella ... Milan, Kjaer sbarca su Netflix: sarà protagonista di una docu-serie Dopo aver giocato nella prima partita del girone contro la Tunisia, Simon Kjaer non è sceso in campo nella sconfitta per 2-1 della sua Danimarca contro la Francia. All'inizio si ...Preoccupazione in casa Milan per le condizioni del difensore danese Simon Kjaer, che da molto tempo è alle prese con infortuni.