Milan | il clamoroso retroscena di Galliani | ' Io e Berlusconi volevamo Lippi allenatore'

CalcioMercato.it

E l'ex ct non avrebbe disdegnato l'occasione, anche perché da piccolo ilera la sua squadra del cuore, come confermato dallo stesso interessato. 'Però dopo tanti anni alla Juventus mi sento ...Arriva un risvolto piuttostosul calciatore: avventura ai titoli di coda dopo pochi mesi, futuro possibile in ... E' ciò che sta succedendo ad un calciatore che i tifosi delricordano ... Clamoroso, Ronaldo al Milan: è la chiave per risolvere il ‘problema’ Leao Marcello Lippi sarebbe potuto diventare allenatore del Milan. Il retroscena, a distanza di anni, lo racconta l'ex ad rossonero ...L’Inter chiederà uno sconto al Rennes L’Inter approfitta della pausa Mondiale per tuffarsi a capofitto sul mercato e usare l’affare giusto, rapporto qualità prezzo, per rinforzare la rosa e contare di ...