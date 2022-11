Microsoft celebra il Natale con la tecnologia Surface

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 28 novembre 2022) Come ogni anno, in vista delpropone una selezione di prodotti della famiglia, perfetti per portare lasotto l’albero, regali colorati e originali, per tutte le esigenze e per ogni budgetPro 9, il 2-in-1 più potente di sempre ora si tinge di nuove tonalità, un dono perfetto per tutti coloro che necessitano di un dispositivo potente e versatile. Dotato di processore Intel Core di 12a generazione, presenta uno schermo touchscreen PixelSense Flow da 13 pollici a tutto schermo progettato per le penne digitalie, la tastiera Signature perPro, che rende possibile prendere appunti sempre e dovunque. Non solo: grazie a Ink Focus diOneNote e, alla nuova app GoodNotes per Windows 11, ...