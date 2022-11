“Mia figlia si sveglia spesso di notte | come risolvo il problema?”

Libero Tv

ha ventun'anni. Per partorire siamo stati costretti a venire a Leopoli. Troppo rischioso farlo sotto le bombe che continuano a cadere. Mio genero, il padre del bimbo, è rimasto là: è un ...Stavo proprio bene in quella Casa, ma per il carattere che ho sono durata anche troppo! Certo, ti mancano le persone che ti aspettano fuori, ogni mattina mi svegliavo pensando aAurora. ... Nek: "Non voglio che mia figlia segua le mie orme Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Un po' don Benzi, un po' don Camillo, a Leopoli l'impegno di don Grzegorz Draus. Con la sua talare lisa ha fatto nascere bambini e aiuta chi ha traumi di guerra ...