“Mi ha aggredita” GF Vip 7 | alta tensione tra Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi

(Di lunedì 28 novembre 2022) Clamoroso episodio al GF Vip 7 traed. Una lite è scoppiata improvvisamente all’interno del confessionale del reality show. Da un momento esilarante si è subito passati ad un altro decisamente molto teso. Uno scontro in piena regola che ha lasciato tutti di stucco, pubblico ovviamente compreso. E le due ne hanno parlato anche in queste ore, in particolare sono giunte affermazioni di fuoco da parte dell’ex fidanzata di Francesco Chiofalo. Al GF Vip 7, dopo lo scontro verbale traed, quest’ultima ha esclamato a proposito della vippona davanti ad Antonino Spinalbese: “Mi ha. Stava tutta così, tutta incattivita con la faccia strana. Ragazzi io sono rimasta ...

Corriere Roma

La prima a rimanere vittima della furia dell'uomo è stata Martha Castano ,sul letto, ..."La mia vita sessuale con Robbie Williams Completamente morta" di Roberta Mercuri Grande Fratello......svelando che la concorrente del GFavrebbe ricevuto una denuncia depositata presso i Carabinieri di San Bernardo da Dominique Lattimore. Secondo quanto si apprende, Oriana l'avrebbe(... Delitti a Prati, i residenti: «Martha riceveva anche vip. Non era mai stata aggredita» I turisti indisciplinati e irrispettosi sono ovunque. E quanto accaduto in Messico ne è la riprova. Una turista, infatti, è stata immortalata in molti video finiti sui social ...Nella Casa del "Grande Fartelo Vip" il risveglio è tempestoso. Sarah Altobello attacca Edoardo Tavassi, alla modella e attrice non piace il modo di scherzare del videomaker e senza peli sulla lingua g ...