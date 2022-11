«Mi deve 30 000 euro dal 2009» Nuove accuse dalla Spagna per Albano – Video

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 28 novembre 2022) Al Banoin salsa iberica per Al Bano. Già sotto i riflettori per la presunta relazione con Patricia Donoso, che ha prontamente smentito, il cantante di Cellino San Marco è entrato nel mirino dell’opinionista Kiko Hernández, il quale ha parlato di un debito che Carrisi avrebbe con lui da ben 13 anni. Mentre parlava della querelle tra la Donoso e Carrisi, Hernández – intervenuto nella trasmissione Salvame – ha esclamato: “Il signor Al Bano midall’anno30.000. (…) Il mio avvocato è davvero stanco di reclamagli internazionalmente 30.000. Non si potrebbe togliergli qualcosa dal cachet che ha ricevuto l’altro giorno da Deluxe, dico io? Perché non gli prendono a quel signore 30.000? Fa le querele e non paga i costi. 30.000 ...