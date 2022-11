(Di lunedì 28 novembre 2022) La Commissione irlandese per ladei, lunedì, ha comminato unada 276di dollari (265di euro) a, la società madre di Facebook per non aver salvaguardato ...

La Commissione irlandese per la protezione dei dati, lunedì, ha comminato unada 276 milioni di dollari (265 milioni di euro) a, la società madre di Facebook per non aver salvaguardato meglio più di mezzo miliardo di numeri di telefono di utenti e altre informazioni ...Nella conferenza stampa della vigilia non si è presentato nessun giocatore (la Dfb pagherà unasalata) ufficialmente per evitargli una trasferta di 70 chilometri tre ore prima dell'allenamento, ... Meta, Multa da 276 milioni per mancata protezione dati telefonici New York, 28 nov. (askanews) - La Commissione irlandese per la protezione dei dati, lunedì, ha comminato una multa da 276 milioni di dollari ...I Comuni incassano soltanto il 56%. Nella cittadina del Salento da duemila abitanti il maxi-bottino grazie a un autovelox: recuperati 4,9 milioni. A Bari 8,8 milioni ...