(Di lunedì 28 novembre 2022) Roma, 28 nov. - (Adnkronos) -per l'emissione obbligazionaria 'verde' emessa inda, che diventa la prima casa automobilistica a emettere un 'Panda'. La richiesta per l'emissione - gestita da Bank of China e HSBC - è stata infatti 3,1l'del titolo - pari a 500 milioni di renmimbi (circa 68 milioni di euro) - che ha una durata di due anni e una cedola annuale del 2,9%. Il gruppo tedesco sottolinea come si tratti del proprioal di fuori del mercato europeo , "emesso in linea con gli standard deinazionali cinesi e con-Benz Ambition 2039". I proventi netti - si spiega - andranno alla ...

La Svolta

...ha conquistato i suoi primi due podi nella stagione 2008 - Rosberg junior passò poi alla, ...ritiro nel 2006 - il tedesco vinse la sua prima gara nel 2012 in occasione del Gran Premio di, ...... "l'indebolimento dei dati macroeconomici insta causando una serie di timori su Tesla", che ... Ford, Hyundai, Kia, Audi, BMW,- Benz, Rivian, Lucid e molte altre stiano introducendo sul ... Ultimo'ora: Mercedes: in Cina successo per primo bond 'green', domanda 3 volte l'offerta Roma, 28 nov. - (Adnkronos) - Successo per l'emissione obbligazionaria 'verde' emessa in Cina da Mercedes, che diventa la prima casa automobilistica a emettere un 'Green Panda Bond'. La richiesta per.Mercedes ha annunciato poco fa di aver emesso con successo, tramite Mercedes-Benz International Finance B.V., il suo primo Green Panda Bond il 24 novembre 2022, per un valore pari a 500 milioni di yua ...