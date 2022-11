Meno Pil | più inflazione Il Mezzogiorno torna indietro Parola di Svimez

(Di lunedì 28 novembre 2022) Sono tanti i mali del Sud. Le potenzialità ci sono, la buona volontà anche. Semmai, manca una visione, proprio quella che ancora una volta è mancata nel rapporto 2022 dello, che ogni anno fa il punto della situazione sull’economia del Meridione. La presentazione del rapporto si è tenuta presso la Nuova Aula dei gruppi parlamentari, alla presenza della vicepresidente della Camera, Anna Ascani, del direttore generale dello, Luca Bianchi, di Antonio Decaro, presidente Anci e sindaco di Bari, di Manuela Marani, segretaria generale de L’Altra Napoli onlus, di Eliano Russo, ceo 3Sun gigafactory di Enel green power, di Adriano Giannola, presidentee di Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr. La crescita, tanto per cominciare. Nel 2023 il...

Si stima che ilaumenti nel 2024 dell'1,5% a livello nazionale, per effetto del +1,7% nel ...5 milioni, quasi 450 mila in più rispetto al 2020, cui corrispondono oltre 1 milione indi persone ...Pari a quasi un quarto dele al 70% della ricchezza delle famiglie cinesi, la spina dorsale ... mentre l'S&P 500 statunitense è sceso della metà ( - 16%) e l'Euro Stoxx 50ancora ( - 6%). È un ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...L’aggiornamento del rapporto congiunturale 2022 sull’economia della Sardegna rivela delle sorprese, mostrando un aumento positivo del PIL su tutti i settori ... ma soltanto in piccoli centro con meno ...