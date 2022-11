Meningite fulminante | bambino di 15 mesi morto in ospedale a Padova

(Di lunedì 28 novembre 2022) Unabatterica ha tolto la vita ad un neonato di 15. La tragedia è avvenuta nella frazione di Cavarzano, in provincia di Belluno. Ilera nato il 26 agosto del 2021 da genitori ucraini, residenti nel capoluogo veneto da anni. La coppia allarmata dalla febbre alta che non si abbassava, ha portato subito il piccolo inma ik piccolo purtroppo non ce l’ha fatta.

, bambino muore a 15 mesi a Padova: Christian si è aggravato in poche ore L'INTERVENTO Un uomo di 55 anni ad un tratto si è accasciato sul piatto privo di sensi. Era andato a ...E' morto, secondo le prime informazioni, per unabatterica. Il piccolo era nato il 26 agosto del 2021 e abitava a Belluno. I genitori vedendo che il proprio figlio stava ...I genitori sconvolti, racconta il quotidiano Il Gazzettino, lo hanno portato all'ospedale San Martino di Belluno con la febbre alta e da qui è stato trasferito in ospedale a Padova, dove è poi morto a ...La meningite batterica acuta è un’infiammazione che colpisce il cervello. In particolare, infiamma gli strati di tessuto che rivestono il cervello e il midollo spinale (meningi) e ...