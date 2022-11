Meloni sale | lo strano caso di Schillaci | le pagelle al governo

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 28 novembre 2022) di Alberto Maggi per Affaritaliani.it Un mese abbondante didi Centrodestra guidato da Giorgia. È tempo di un primo bilancio. Su Affaritaliani.it ledi Luigi Bisignani. Giorgiavoto 8: meno Draghi, più. Matteo Salvini voto 7: meno internet, più opere pubbliche. Antonio Tajani voto 7: meno Ronzulli, più Farnesina. Gilberto Pichetto Fratin voto 4: si chiede in che diavolo di posto sia finito. Giancarlo Giorgetti voto 7: più ramazza di dirigenti del Mef. Se non ramazza, non prende palla. Guido Crosetto voto 9: un super-Rambo a tutte le latitudini. Adolfo Urso voto 5: troppo autoreferenziale. Raffaele Fitto voto 8: ha capito che buttar giù il Pnrr di Draghi. Marina Elvira Calderone voto 4: dà più retta al marito che a Giorgia. Giuseppe Valditara voto 8: con coraggio non ...