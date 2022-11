Meloni | È appena iniziato il cammino per risollevare l' Italia

Leggi su agi

(Di lunedì 28 novembre 2022) AGI - "C'e' tanto da fare, abbiamo bisogno delle energie migliori di questa nazione. Quindi le porte di questo governo saranno sempre aperte a chi vuole offrire proposte, a chi ha soluzioni efficaci e sono certa che Confindustria, che voi, sarete sempre protagonisti di questo percorso". Giorgiasi accomiata con quello che e' in sostanza un patto di collaborazione dall'Assemblea Generale 2022 di Assindustria Venetocentro e Confindustria Venezia-Rovigo con cui si collega da Roma. Il presidente del Consiglio snocciola gli impegni che hanno impedito, spiega, la sua presenza e allargando lo sguardo parla di "una corsa contro il tempo" per un governo che affronta, per esempio, la manovra trovandosi davanti a "tempi molto ristretti" pur "senza rinunciare a delineare, attraverso le nostre misure, una traiettoria il più possibile nitida"....