Meloni alle imprese | Il governo ha la porta aperta | Bonomi ribatte | “Serietà sul cuneo fiscale”

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 28 novembre 2022) La dichiarazione d’intenti è solare: “Non disturbare chi produce, rimettere al centro il confronto con i corpi intermedi”. La stoccata ai precedenti esecutivi altrettanto: “Non può esistere il welfare senza la ricchezza generata a monte”. E allora viva gli sposi. Nella fattispecie Assindustria Venetocentro e Confindustria Venezia Rovigo, oggi convolate a fusione in quel che si chiamerà Confindustria Veneto Est. Testimone Giorgia, che promette l’appoggio delal tessuto imprenditoriale in ginocchio. “A partire dalla prossima legge di Bilancio”, spiega la premier in videocollegamento all’assemblea generale di Padova. “Per noi è stata una corsa contro il tempo: sul caro bollette abbiamo dirottato 21 miliardi”, i due terzi dell’intera manovra. “Tra le priorità della nostra azione c’è la crescita economica e il sostegno...