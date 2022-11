Meloni agli industriali | “Qui per fare ciò che è giusto | anche quando costa in termini elettorali La scelta sul reddito di cittadinanza lo dimostra”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 novembre 2022) “Spetta alla politicasintesi e assumersi la responsabilità delle scelte. E io mi assumerò fino in fondo con il governo la responsabilità delle scelte chemoquesto dovessere in. Però dobbiamoquello che èper la nazione e non utile per noi”, così Giorgia, intervenendo all’assemblea generale di Assindustria Venetocentro e Confindustria Venezia-Rovigo, sottolineando che “laoperata suldi” lo. “In Italia per troppo tempo si è lavorato per distruggere quella cultura del lavoro che è alla base della cultura italiana – ha attaccato...