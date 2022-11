Meloni a Confindustria | Porte aperte a chi porta avanti cultura del lavoro

(Di lunedì 28 novembre 2022) (Agenzia Vista) Roma, 28 novembre 2022 C'è tanto da fare, abbiamo bisogno delle energie migliori di questa nazione. Quindi ledi questo governo saranno semprea chi vuole offrire proposte, a chi ha soluzioni efficaci e sono certa che, che voi, sarete sempre protagonisti di questo percorso". Giorgiasi accomiata così, nel corso di un video intervento in collegamento da Roma, dall'Assemblea Generale 2022 di Assindustria Venetocentro eVenezia-Rovigo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

