Mediazione del Vaticano Putin dice sì al Papa | come può finire la guerra

(Di lunedì 28 novembre 2022) “Ila disposizione per un incontro tra Russia e Ucraina”. Monsignor Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati, tende un ramoscello d'ulivo per uscire dall'empasse dellain Ucraina. In un'intervista a “Il Giornale”, il ministro degli Esteri deltiene aperte le porte al dialogo: “La Santa Sede e ilin persona sono sempre stati disponibili dall'inizio dellama finora non c'è stata una risposta concreta. (…). Se fosse opportuno e necessario offrire gli spazi delabbiamo fatto anche nel passato, credo che il Santo Padre accoglierebbe molto positivamente questa idea, se la domanda arrivasse dalle due parti, con tutte le buone intenzioni e con uno spirito di ricerca della pace, del dialogo e ...

