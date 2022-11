Maxi incidente in Galleria Giovanni XIII | coinvolte 7 auto | un ferito | traffico in tilt

(Di lunedì 28 novembre 2022) Non c’è tregua a Roma. E anche questa mattina glimobilisti hanno dovuto fare i conti con un, l’ennesimo di una lunga scia che ha mandato inil. Lo scontro, per cause ancora tutte da accertare, è avvenuto tra 7 veicoli, tutto, almeno da una primissima ricostruire, per evitare una moto. Al momento non è chiara la dinamica e i caschi bianchi sono al lavoro, stanno eseguendo tutti i rilievi. #Roma #rallentato a Uscita Stadio Olimpico> Stadio Olimpico#Luceverde #Lazio — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) November 28, 2022 Chiusa perla...

IVG.it

Camion travolge un'auto, un camper e un furgone: due morti Un terribilemortale è ... Un camion ha innescato unacarambola, travolgendo un'automobile, un camper e un furgone. L'autostrada ...Albenga/Andora .tamponamento in autostrada A10 tra Andora e Albenga in direzione Genova intorno alle 17.30 di oggi pomeriggio. Incidente in A10, maxi tamponamento tra Andora e Albenga Drammatico incidente in autostrada, sull'A12 Roma-Civitavecchia. Un camion ha travolto auto, camper e furgone. Il bilancio è di due morti.Non c’è tregua a Roma. E anche questa mattina gli automobilisti hanno dovuto fare i conti con un incidente, l’ennesimo di una lunga scia che ha mandato in tilt il traffico. Lo scontro, per cause ancor ...