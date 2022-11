Martin Scorsese la reazione al falso film Goncharov | L' ho girato anni fa

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 28 novembre 2022)ha finalmente commentato il suoperduto,, giocosa invenzione nata da alcuni utenti Tumblr, riconoscendone la paternità.ha reagito con senso dell'umorismo al fake movie, giocosamente attribuito dal web al regista anche se in realtà non esiste. La figlia di, Francesca, ha svelato scherzosamente che il regista ottantenne avrebbe finalmente riconosciuto l'esistenza del finto. In un TikTok in risposta a un video precedente che illustrava la storia di, Francesca ha condiviso uno screenshot di una conversazione tra lei e suo padre - salvata come "Daddio" sul suo telefono - in cui chiede se ha visto un articolo del New York ...