Marco Cappato è indagato per un caso di aiuto al suicidio | per il quale si era autodenunciato sabato scorso

Il tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni,, è indagato a Milano per aver accompagnato Romano, 82enne residente a Peschiera Borromeo, nel Milanese, affetto da una grave forma di Parkinson, in una clinica svizzera a morire con il ...Il tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni,, e' indagato a Milano per aver accompagnato Romano, 82enne residente a Peschiera Borromeo, nel Milanese, affetto da una grave forma di Parkinson, in una clinica svizzera a morire con il ...Le parole dell'82enne di Peschiera Borromeo per spiegare le ragioni della sua scelta. Marco Cappato ancora indagato per aiuto al suicidio ...Marco Cappato è indagato a Milano per aiuto al suicidio. Ha accompagnato a morire in Svizzera un 82enne affetto da una grave forma di Parkinson.