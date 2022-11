Marco Cappato di nuovo indagato per aiuto al suicidio | ha accompagnato in Svizzera un 82enne

(Di lunedì 28 novembre 2022) Nuova indagine per “al” per, il tesoriere dell’associazione Luca Coscioni che alcuni giorni fa haa morire inl’Romano, residente a Peschiera Borromeo, nel Milanese, malato di una grave forma di Parkinson. L’inchiesta è un “atto dovuto” in seguito all’autodenuncia fatta dallo stessoagli inquirenti. L’atto è formalmente aperto presso la Procura di Milano, coordinata dall’aggiunto Tiziana Siciliano e dal pm Luca Gaglio. Presso gli stessi uffici va avanti un’altra indagine per lo stesso reato in relazione alla morte di una 69enne – Elena – malata terminale di cancro ai polmoni avvenuta la scorsa estate sempre nella clinica Dignitas di Zurigo. “È indegno per un Paese civile continuare a ...

