(Di lunedì 28 novembre 2022) Nelle poche ore che separano il governo Meloni dalla presentazione alla Camera della, arriva un altro dettaglio su come la maggioranza intende sostenere il momento di crisi economica ed energetica del Paese. L’ulteriore misura confermata è quella del cosiddetto «ditemporaneo». Valida soltanto per il prossimo anno, prevede un’aliquota del 50% sulla quota del reddito complessivo conseguito nel periodo d’imposta antecedente al primo gennaio 2023, «che eccede per almeno il 10% la media dei redditi conseguiti nei quattro anni d’imposta precedenti». Un incasso che il governo stima per una cifra di 2,6di. Nella nuova bozza dellada 37, ...

Open

... cosa pensa del problema della Metro C di Roma Innon ci sono i finanziamenti, il rischio ...va fatto un grande sforzo di semplificazione perché non è possibile che ci vogliano in media......quanto tempo sarà approvata Quella della Legge di Bilancio 2023 è una corsa contro il tempo, visto il tardivo insediamento del governo Meloni rispetto alle tempistiche abituali della. ... Manovra, tra le misure anche un contributo di solidarietà alle imprese energetiche da 2,6 miliardi di euro Questo punto è il nodo di tutta l’opera prima del Governo Meloni dovendo evitare che i redditi degli italiani siano falcidiati dalle bollette ...C'è tempo fino al 31 dicembre per approvare la Legge di Bilancio 2023 o si finisce nel cosiddetto esercizio provvisorio. Quando verrà approvata in via definitiva