"Domani incontreremo Giorgia Meloni perché noi a differenza delle altre opposizioni non andiamo in piazza a prescindere senza avere illustrato le nostre proposte". Così Raffaella, Presidente del gruppo Azione - Italia Viva in Senato, intervenendo a Rai News 24. "Abbiamo chiesto più coraggio soprattutto sulla riforma del reddito di cittadinanza, era stato promesso di ...Uniti con i dem 'nella battaglia contro lae per gli ultimi e per i poveri', ma 'se ...Chigi martedì Calenda - Meloni - di cui oggi parla anche la capogruppo Iv al Senato Raffaella- non ... Manovra: Paita (Iv), domani incontreremo Meloni "Domani incontreremo Giorgia Meloni perché noi a differenza delle altre opposizioni non andiamo in piazza a prescindere senza avere illustrato le nostre proposte". (ANSA) ...Domani Meloni incontra Calenda. Prove d'intesa Ronzulli (Fi): "Ben venga il dialogo" Ma no, «non ci sono malumori», Silvio Berlusconi «non è irritato» con Giorgia, «si sentono spesso sulla manovra» e ...