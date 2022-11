Manovra | Meloni a Confindustria | “Remiamo verso stessi obiettivi”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 28 novembre 2022) (Adnkronos) – “Dobbiamo avere strategia industriale, una cosa che questa nazione non ha da troppo tempo, dobbiamo scegliere e concentrare le risorse su quegli”. Così il premier Giorgia, all’Assemblea generale diVeneto Est, sottolineando come la “sfida al dialogo” non sia una “cosa formale, ragioniamo come persone che remanogli”, dando “risposte non solo per il mondo produttivo”. “Se l’industria va bene, va bene pure la nazione, al governo spettano le scelte, siamo qui per fare quello che è giusto per la nazione e non utile per noi”, sottolinea. “Abbiamo bisogno delle energie migliori di questa nazione,sono certa sarà protagonista di questo percorso. Le porte del governo saranno sempre aperte” per ...