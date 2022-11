Manovra | Landini | va cambiata | la mobilitazione è necessaria

(Di lunedì 28 novembre 2022) "È unnegativa perché colpisce quelli che stanno peggio, non aumenta i salari, non combatte l'evasione fiscale, aumenta la precarietà. È unaper noi sbagliata che va. Penso ...

È unaper noi sbagliata che va cambiata. Penso che sia anche necessario in questo senso ... Lo afferma il segretario generale della Cgil,Maurizio, che torna a parlare di una "necessaria ...Sul quotidiano piemontese viene quindi riportata l'opinione di Conte esecondo i quali laaiuta gli evasori. La risposta del ministro è chiara: "Il problema delle cartelle esattoriali ..."È un manovra negativa perché colpisce quelli che stanno peggio, non aumenta i salari, non combatte l'evasione fiscale, aumenta la precarietà. È una manovra per noi sbagliata che va cambiata. (ANSA) ...La manovra secondo noi è sbagliata. Non avendo ad oggi nessun luogo di confronto, né alcuna certezza che ci siano possibilità di modifiche, è evidente che dobbiamo pensare a qualsiasi iniziativa, affe ...