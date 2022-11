Manovra | Landini | “Va cambiata | la mobilitazione è necessaria”

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 28 novembre 2022) ROMA – “È unnegativa perché colpisce quelli che stanno peggio, non aumenta i salari, non combatte l’evasione fiscale, aumenta la precarietà. È unaper noi sbagliata che va. Penso che sia anche necessario in questo senso ragionare su cosa mettere in campo per provare a cambiarla, soprattutto disegna una serie di interventi e una visione sbagliata società”. Lo afferma il segretario generale della Cgil, Maurizio, che torna a parlare di una “del Paese”, a margine dell’evento “Piattaforma unitaria pensionati e percorso legge non autosufficienza: Se non ora quando?”. L'articolo L'Opinionista.