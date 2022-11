Manovra 2023 | nelle prossime ore il testo trasmesso al Parlamento 500 milioni a disposizione dei partiti per le modifiche Gli ultimi aggiornamenti BOZZA

stipendi') a partire dalla data più remota tra quelle di partenza di una c.d. '...attività in regime di prorogatio sino all'Assemblea dei soci che è stata convocata per il 18 gennaioper ...Per avere certezza delle nuove regole bisognerà però aspettare l'approvazione in Parlamento delladi bilancio . Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Opzione Donna...21:54 - COMUNICATO JUVENTUS - "Il Consiglio di Amministrazione di Juventus Football Club S.p.A. (la “Società” o “Juventus”), riunitosi oggi sotto ...Maurizio Scanavino è stato nominato nuovo Direttore Generale della Juventus. La decisione è stata presa nel consiglio d'amministrazione straordinario che ha sancito le dimissioni di tutti i membri, a ...